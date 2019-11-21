Руководители расположенного в Днепре конструкторского бюро "Южное", которое на днях на авиасалоне Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект лунного посадочного аппарата, обратились в Государственное космическое агентство Украины с просьбой предоставить кредит на $3,2 млн для выплаты зарплат работникам КБ. Об этом пишет Delo.ua.

Уточняется, что 15 ноября и.о. гендиректора КБ "Южное" Михаил Бондарь запросил у и.о. председателя ГКАУ Владимира Михеева возможность предоставления кредита на сумму больше $3,2 млн из остатков нереализованного проекта "Циклон-4". Средства пойдут на выплату зарплаты работникам. При этом Бондарь обещает вернуть долг в кратчайшие сроки. Когда именно и из каких резервов - в документе не уточняется. Причины такой задолженности КБ "Южное" объясняет "непредвиденными обстоятельствами".

"Нами был затронут вопрос о необходимости оперативного привлечения ГП "КБ "Южное" средств для покрытия возможных кассовых разрывов в связи с непредвиденными обстоятельствами, которые обусловлены отсрочкой Заказчиком оплаты работ по соответствующим контрактам", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что уволен глава Государственного космического агентства Украины.

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