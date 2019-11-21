Юрист Андрей Портнов обнародовал в своем Telegram-канале приговор нардепу "Слуги народа" Роману Иванисову, осужденному за изнасилование. Ранее депутат отрицал судимость.

"Публикую приговор суда о признании виновным депутата Романа Иванисова, который уже четвертый день скрывает Генеральный прокурор. Фигурант был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ст.ст.17, 117 ч.3 УК Украины (1960 года) - покушение на изнасилование, совершенное группой лиц;

- ст. 118 ч.2 УК Украины (1960 года) - удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц.

Приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы (областной суд снизил наказание до 2 лет 6 месяцев). Считаю, что он должен быть немедленно лишен мандата" - написал Портнов, обнародовав 29 страниц приговора.

В нем говорится, что Иванисов с тремя знакомыми после изнасилования оставили девушку в поле, а сами скрылись на автомобиле. Вскоре их задержали на железнодорожном переезде.

Напомним, что Иванисов был помилован указом президента Леонида Кучмы в 1996 году.

Президент Владимир Зеленский пообещал заставить нардепа Иванисова сложить мандат, если слухи о его судимости подтвердятся.