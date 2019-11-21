Несколько миллионов украинских граждан устроены на работу без официальных трудовых отношений с работодателем. Об этом заявил глава Государственной службы по вопросам труда Роман Чернега, передает УНИАН.

"По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений", - сказал Чернега, отметив, что таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества.

По словам чиновника, высокий показатель теневой занятости, кроме недостатков для самих работников, имеет негативное влияние и на экономику страны.

При этом Чернега заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики. "Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой", - добавил он.

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