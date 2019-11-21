Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Андрущенко новым заместителем главы Службы безопасности Украины, а Анатолия Дублика - начальником Департамента защиты национальной государственности СБУ. Соответствующие указы под номерами 859/2019 и 860/2019 появились 21 ноября на сайте главы государства.

Об Андрущенко, который избегает публичности, известно, что в 2014 году он стал начальником управления "Т" по борьбе с терроризмом в ДЗНГ. Во время службы в этом подразделении он расследовал подрыв противопехотной мины в Харькове 22 февраля 2015 года во время демонстрации националистов.

Также Андрущенко курировал дело журналиста Кирилла Вышинского.

В 2018 году Андрущенко уволился из СБУ, где дорос до поста заместителя начальника ДЗНГ. А летом 2019-го вернулся уже начальником своего департамента.

Анатолий Дублик. Фото: peoples.ru

Дублику 52 года, он уроженец села Росоховатец Тернопольской области. В 1994 году он окончил Львовский государственный университет по специальности "Правоведение", в 1998 году - курсы повышения квалификации Национальной академии СБУ.

Службу в госбезопасности начал в 1994 году в должности следователя регионального управления СБУ.

В июле 2019 указом президента он был назначен заместителем председателя СБУ.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский назначил руководителя СБУ в Крыму. Также мы писали о назначении Игоря Носка начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.