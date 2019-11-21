Народные депутаты от "Слуги народа" в Верховной Раде разрабатывают положение о своей фракции. Об этом заявил ее глава Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы дали (задание - Ред.) нашим юристам разработать положение о фракции. Мы проголосуем за него на следующей неделе, когда соберется фракция", - сообщил журналистам Арахамия.

По его словам, в положении о фракции будет закреплен механизм вступления и исключения депутата, приостановление его членства в ней.

Напомним, на днях из фракции "Слуга народа" были исключены народные депутаты Антон Поляков и Анна Скороход.

Также "Страна" сообщала о том, что Зеленский пообещал заставить нардепа Романа Иванисова сложить мандат, если слухи о его судимости за изнасилование подтвердятся.