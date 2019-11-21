После поражения сборной Армении в гостях в Италии, президент Федерации футбола Армении Артур Ванецян заявил о своей отставке.

"Исходя из последнего результата, мы сегодня обсудили создавшуюся ситуацию, в результате чего я принял решение о своей отставке", - сказал Ванецян журналистам по итогам заседания исполкома Федерации футбола вечером в четверг.

До того, 19 ноября в последнем туре отборочного цикла первенства Европы по футболу Евро-2020 сборная Армении в выездной игре проиграла команде Италии со счетом 9:1.

Ванецян, который был назначен на должность главы федерации в сентябре 2018 года, сообщил, что 23 декабря пройдут выборы нового исполнительного комитета и президента.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что обсудил с Ванецяном сценарии его дальнейшей деятельности. "Думаю, господин Ванецян сконцентрируется сейчас на том, чтобы вывести сборную Армении в финал Чемпионата Европы по футболу", - отметил Пашинян.

После ухода с должности главы Службы нацбезопасности Ванецян выступил с заявлением, отметив, что свое решение "в сложившейся ситуации и в контексте будущего развития событий" считает самым предпочитаемым и самым обоснованным вариантом служения Армении. Он заявил, что его отставка должна стать сигналом руководству Армении о необходимости отказаться от хаотичных и стихийных решений.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде создали ВСК , которая займется расследованиями дел главного футбольного чиновника Украины Павелко.

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