Пресс-офицер 128-й Отдельной горно-штурмовой бригады старший лейтенант Богдан Петрик заявил, что разминирование территории в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Луганской области завершилось. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Стороны уже приступили к демонтажу военных объектов.

"Вчера, 20 ноября, до 12:00 закончилось разминирование. А сегодня, 21 ноября, в 12:00 начался демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", – сказал пресс-офицер.

Напомним, разведение сил на участке №3 "Петровское" происходило в районе села Богдановка и неподконтрольного Украине поселка Петровское. В Богдановке пока живут семь местных жителей. Все они пенсионеры. Разведение закончилось 11 ноября. А вскоре, 13 ноября, в Петровском стартовал процесс разминирования.