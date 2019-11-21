В четверг, 21 ноября, участники Всеукраинского совещания редакторов объявили протест против правительственной политики равнодушия к печатным СМИ, которые стали заложниками непартнерского отношения Укрпочты и в очередной раз потребовали от власти уволить гендиректора Укрпочты Игоря Смелянского.

Фото: Facebook/Sergiy Tomilenko

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко на своей странице в Facebook.

По его словам, мероприятие состоялось 21 ноября в Киеве по инициативе Национального союза журналистов Украины, собрав около сотни редакторов со всей Украины. В совещании приняли участие председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич и народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Татьяна Цыба, председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко.

По словам Томиленко, необходимость созвать Всеукраинское совещание редакторов возникла из-за критической ситуации, которая сейчас сложилась в сфере печатных СМИ. Систематическое повышение тарифов Укрпочты на фоне снижения качества доставки газет привело к стремительному падению тиражей. Большинство редакций оказались на грани выживания, а тысячи украинцев потеряли доступ к газетам, что в большинстве сел составляют едва ли не единственный источник достоверной информации.

"Конечно, мы поддерживаем развитие современных технологий, интернет-СМИ и др, но отмечаем, что ключевой фактор сокращения тиражей – это агрессивная политика Укрпочты, а не потеря интереса к печатным изданиям. Ведь в регионах есть населенные пункты, которые вообще не имеют интернет-покрытия", - отмечает Сергей Томиленко.

"Сегодня Укрпочта, пытаясь успокоить Банковую, подает "липовую" статистику по ситуации с тиражами. В этой статистике говорится, что подписка выросла на 101 процент. Но по сути, на сегодня самой высокотиражной газетой с 525 тысячами экземпляров стала "замечательная" газета на один листик, так и называется "Подписка". В целом мы насчитали на второе полугодие подписку на 6 вот таких "копеечных" изданий, которые в сумме формируют 40 % газет и перекрывают реальные цифры падения украинских газет", - сказал глава НСЖУ.

Газетчики обращались к предыдущему составу правительства, но и тогдашний премьер-министр Украины Владимир Гройсман и министр инфраструктуры Владимир Омелян оставались равнодушными к призывам редакторов.

"Так же себя ведет и нынешний министр инфраструктуры Владислав Криклий, который на запросы НСЖУ реагирует очередными отписками, что слово в слово дублируют ответы предшественников.

Хотя в свое время украинские газеты продемонстрировали свою этичность и ответственность, отказавшись публиковать во время предвыборной кампании "чернуху" на кандидатов Зеленского и Тимошенко и т. д, - отмечает председатель НСЖУ.

Он добавил, что в данной ситуации правительство должно демонстрировать неравнодушие к ситуации с прессой и проявлять ответственность.

В свою очередь, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич, обращаясь к присутствующим на совещании редакторов отметил, что несмотря на современные технологии, интернет и мобильную связь, современный мир все равно трудно представить без печатной книги и печатной газеты или журнала.

"Присутствие Смелянского на должности руководителя Укрпочты – символ победы Порошенко. Не понимаю, почему этот человек до сих пор не заменен. Так же для меня загадка: как руководитель может иметь миллионные заработки, а люди на местах получают копейки?" - сказал нардеп.

Он добавил, что в ближайшее время Комитет по вопросам свободы слова проведет заседание с участием профильных комитетов, в частности, гуманитарной политики, и руководителей Укрпочты и представителей Мининфраструктуры для рассмотрения вопроса, который сейчас сложилось в сфере печатных СМИ.

По итогам Всеукраинского совещания редакторов участники приняли обращение, призвав руководство государства принять неотложные меры для защиты и развития украинского информационного пространства. А также провели пикет под стенами Укрпочты и передали для Игоря Смелянского плакаты, где выразили свое возмущение относительно политики Укрпочты.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

Ранее в НСЖУ сообщили, что Укрпочта тормозит старт подписной кампании на газеты и журналы, чтобы добиться повышения тарифов.

Также мы писали, что жители Кировоградской области готовы перекрывать государственную трассу. В НСЖУ заявили о проблемах из-за закрытия отделений Укрпочты.