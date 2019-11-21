В распоряжении "Страны" оказался указ президента о помиловании Романа Иванисова, который сейчас является депутатом от "Слуги народа". Документ подтверждает судимость, которую ранее отрицал депутат. В Указе говорится, что рассмотрев прошение Иванисова, было решено заменить неотбытую часть заключения на условную с испытательным сроком 2 года. Указ был подписан президентом Леонидом Кучмой в 196 году.

Напомним, что недавно выяснилось, что депутат Роман Иванисов был судим за изнасилование несовершеннолетней. Сам народный депутат эти факты отрицал и даже разместил на своей странице в Facebook фотокопию справки об отсутствии судимости.

При этом президент Владимир Зеленский пообещал заставить нардепа Иванисова сложить мандат, если слухи о его судимости подтвердятся.