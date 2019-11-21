В Румынии расплодились бурые медведи и местные фермеры жалуются на участившиеся случаи нападения на людей. Косолапые вытаптывают поля, уничтожают урожай, нападают на скот. Жители некоторых деревень даже боятся покидать свои поселения. Об этом сообщает ВВС News.

Уточняется, что жертвами медведей в основном становятся пастухи и рыбаки. За последний год от от их нападений погибли шесть человек, причем трое из них - лишь за один месяц. Для сравнения, с 2000-го по 2015 год из-за медведей погибло 11 человек.

В Румынии проживает самая большая популяция бурых медведей в Европе - шесть тысяч, и столкновения с людьми происходят все чаще.

Чтобы запастись жиром на зиму, до наступления холодов бурым медведям необходимо до 20 тысяч калорий в день. В поисках пищи они преодолевают большие расстояния, в том числе заходят в деревни и выбегают на автомобильные трассы.

"Везде, где я бываю, люди говорят, что медведей расплодилось так много, что стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Люди не могут работать в полях, потому что боятся покидать свои деревни", - жалуется Кароли Пал, житель коммуны Неауа в Трансильвании, который как-то за ночь насчитал в своих краях 22 медведя.

Еще один местный житель, 69-летний пастух Януш Сабо рассказывает, что охранять стадо от медведей становится все сложнее. "В этом году медведи загрызли четырех овец из моего стада. Все пастухи страдают из-за медведей", - говорит Сабо.

Многие считают, что резкое увеличение популяции бурых медведей в Румынии произошло из-за запрета трофейной охоты в 2016 году. В сентябре румынский парламент предложил на пять лет возобновить охоту на медведей, но законопроект вызвал огромное возмущение защитников животных.

Более 100 тыс. человек подписали обращение во Всемирный фонд охраны дикой природы с требованием заблокировать это предложение, тем более что бурые медведи включены в список 1200 видов животных и растений, находящихся под охраной Евросоюза.

Ожидается, что с наступлением зимы случаи нападения медведей на людей сократятся. Но к весне румынские власти и защитники окружающей среды должны придумать, как решить проблему.

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