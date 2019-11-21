Антимонопольный комитет Украины оштрафовал некоторых недобросовестных производителей пищевых продуктов. Об этом сообщил ив пресс-службе АМКУ.

Так, по информации ведомства, компании ООО "Айс Запорожье" и ООО "Фабрика мороженого Хладопром" (Запорожская область) были оштрафованы на 150 тыс. грн каждое из-за указания на упаковках мороженого информации о наличии в их составе питьевого коровьего молока, которое на самом деле при приготовлении их продукции не использовалось.

ООО "Ново-Водолажский масло-жировой комбинат" (Харьковская область) оштрафован на 250 тыс грн. за распространение информации, вводящей в заблуждение, а именно утверждение "уксус" в названии товара, который содержал в составе кислоту уксусную синтетическую пищевую.

Также АМКУ оштрафовал на 2 млн грн ООО "Лесаффр Украина" (Днепропетровская область) за оформление упаковок спиртовых дрожжей, схожих с упаковками иной торговой марки, присутствующей на рынке дольше нарушителя.

Фото: facebook.com/amc.gov.ua

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