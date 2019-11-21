В Верховной Раде 13 ноября зарегистрирован проект закона №2430 о внесении изменений в закон "О социальной защите детей войны", который предлагает возобновить государственные социальные гарантии детям войны, военных конфликтов и АТО. Об этом сообщает портал "Юрлига".

Инициатором законопроекта выступила фракция "Слуги народа". В соответствии с документом людей, которые относятся к названным категориям, хотят обеспечить бесплатным проездом на всех видах городского пассажирского транспорта. Также им можно будет бесплатно ездить в автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности, железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и пригородных автобусах в пределах области по месту жительства.

Законопроект также предлагает повысить на 30 % минимальную пенсию по возрасту, ежемесячное пожизненное содержание или социальную госпомощь, которые выплачиваются вместо пенсии.

Сейчас детям войны положены следующие льготы:

право на приоритетное оставление на работе при сокращении штата;

использование отпуска в удобное время;

получение дополнительного отпуска до двух недель без сохранения заработной платы;

выплата помощи по временной неработоспособности в размере 100% средней зарплаты;

первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;

право на скидку 25% за пользование коммунальными услугами;

медпомощь в госпиталях ветеранов лицам с инвалидностью.

Как писала "Страна", в прошлом году Конституционный суд признал законным лишение ветеранов труда права на бесплатный проезд.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский ветировал закон о чистке льготников.