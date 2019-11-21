Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что претензии Украины по поводу отсутствия сантехники на переданных Россией кораблях "Яны Капу", "Никополь" и "Бердянск" не смогут повлиять на планы проведения саммита "нормандской четверки". Об этом сообщает ТАСС.

Свое мнение Песков высказал на встрече с журналистами 21 ноября.

"Думаю, что повлиять (претензии - Ред.) не могут", - сказал представитель Кремля.

Он также напомнил, что "на этот счет уже были даны разъяснения ФСБ".

Саммит в "нормандском формате" пройдет 9 декабря в Париже.

Напомним, сегодня бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал в Facebook список имущества, якобы украденного россиянами с кораблей перед их передачей Украине. Среди прочего значились камбузная плита и унитаз.

На обвинение тут же отреагировала Федеральная служба безопасности РФ. Ее представители заверили, что корабли были переданы в нормальном состоянии и с наличием сантехники. В доказательство ФСБ привело видеозапись с борта судов, сделанную перед возвращением на родину.