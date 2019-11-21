Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывш. ФФУ) наказал "Шахтер" за русскоязычные объявления на стадионе ОСК "Металлист" по итогам скандального матча с киевским "Динамо" в Харькове. Об этом сообщает Футбол 24.

Арбитр встречи 14-го тура Николай Балакин несколько раз просил запустить голосовое объявление по стадиону о недопустимости проявления расизма на трибунах. Они прозвучали, но на русском языке. Теперь "Шахтер" обязан выплатить штраф в размере 20 тыс. грн.

Как сообщала "Страна", ФК "Динамо" Киев на фоне расистского скандала обязали выплатить штраф в 500 тысяч гривен, а также проведет одну домашнюю игру без зрителей.

При этом капитана Шахтера Тайсона решили дисквалифицировать на 1 игру.

Напомним, что началась продажа билетов на решающую игру "Шахтера" в групповом этапе Лиги Чемпионов против "Аталанты" в Харькове.