Сегодня, 28 ноября, начинается один из великих и строгих православных постов - 40-дневный Филипповский или Рождестенский пост. Он завершается 6 января, в Сочельник и предваряет собой празднование Рождества Христова.

Мы подготовили всю информацию о том, что можно и нельзя есть в дни поста, в чем духовных смысл воздержания и каким может быть постное меню на каждый день.

Духовный смысл поста

Главный акцент поста - не диета, как может показаться неверующему человеку на первый взгляд. Главное - это добрые дела и молитва. Вершиной и главной целью всего периода поста является прославление и ожидание великого чуда рождения Иисуса Христа, - момента, которого человечество ожидало со времени грехопадения. Поэтому так важно очистить себя духовно от мирской суеты.

6 января - Сочельник - уже наполнен радостными мыслями, но вместе с этим - это период наиболее строгого воздержания. В ожидании праздничного события и во время приготовления постного стола важно помнить о главной цели поста и отказаться от еды до утреннего богослужения. Его совершают особым образом. Весь день после службы питаются умеренно постной едой. А вечером начинается ночная рождественская служба, когда люди стараются причаститься Тела и Крови Христовых на богослужении. То есть для причастников пост завершается не в полночь 7 января, а после Божественной Литургии. А праздничный стол становится лишь приятным дополнением к радости о рождении Спасителя.

Питание по дням

На время поста, который в том числе затрагивает и Новый год, православные придерживаются постного меню. Они не употребляют в еду молочные и мясные продукты, а также яйца и птицу. Воздерживаются от алкогольных напитков, ругани и дурных мыслей. По уставу разрешается вкушать рыбу во все дни (кроме среды и пятницы).

Для тех, кто будет поститься впервые, важно знать, что постные блюда по оригинальности и вкусноте не уступают и даже в чем-то превосходят скоромную пищу.

Как выглядит Рождественский пост-2019?

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Сиреневый цвет: в первый день поста разрешается горячая пища с маслом, блюда из рыбы.

Зеленый цвет: в четверг, субботу, воскресенье и вторник (до 19 декабря) разрешается пища с растительным маслом, рыба, морепродукты и вино. Этим же цветом обозначены большие церковные праздники, когда допускается послабление: 4 декабря - Введение во Храм Пресвятой Богородицы; 13 декабря - День Андрея Первозванного; 19 декабря - День Николая Чудотворца.

Синий цвет: в пятницу и среду - сухоядение (это могут быть хлеб, овощи сырые, сухие и квашенные, фрукты и сухофрукты). То есть пища, которая не подвергалась термической обработке. Можно есть мед и орехи, пить воду и соки.

Голубой цвет: в понедельник - горячая пища без масла.

Желтый цвет: в будние дни с 20 декабря по 1 января можно готовить постные блюда с растительным маслом, но без рыбы и вина. На этот день как раз выпадает светский Новый год.

Розовый цвет: со 2 по 5 января пост усиливается, по субботам и воскресеньям можно есть горячую пищу с растительным маслом, но без рыбы.

Красный цвет: самый строгий день поста - 6 января, Рождественский Сочельник, когда ничего не едят до первой звезды, а после - разговляются кутьей.

Пост оканчивается на Рождество 7 января. С этого дня разрешается есть все до Крещенского Сочельника 18 января.

Холодный суп

В день сухоядения на первое можно приготовить такой суп. Важно помнить, что мы ничего не отвариваем! Для супа необходимы такие ингредиенты: зелень, гречка, помидор, огурец и вода. Нужно нарезать зелень и овощи, залить крупу водой, все смешать и добавить по вкусу соль. Чтобы гречка хорошо смягчилась, можно подготовить ее с вечера. По вкусу она будет как отварная.

Закуска из капусты и моркови

Для полезной закуски, которую можно заготовить на длительное хранение в холодильнике, нужно нарезать крупными кусками 3 кг капусты, 1 кг моркови режим грубо кружочками, добавляем 1 кг репчатого лука, нарезанного кольцами, 0,5 кг сладкого перца (соломкой). Все это перемешиваем и помещаем в большую посуду. Отдельно делаем смесь: 400 гр растительного масла, 1 ст. л. соли, полстакана сахара, половина столовой ложки 9% уксуса. Доводим ее до кипения и заливаем приготовленные овощи, варим все 10 минут, а готовый салат раскладываем в литровые банки. Храним в холодильнике.

Витаминный салат

Возьмите редьку, яблоко и морковь. Все измельчите, добавив соль, зубчик чеснока, немного лимонного сока и цедры лимона. Перемешайте и подавайте к столу.

Для приготовления салата также подойдут другие ингредиенты: капуста, яблоки, лук-перо и заправка по вкусу. Это может быть яблочный уксус, сахар, соль.

Десерт

На десерт приготовим фаршированную тыкву. Для этого понадобится тыква на 1 кг. Ее нужно помыть, срезать с нее верхушку и удалить часть мякоти, не нарушая стенок. Затем берем 250 грамм груш и яблок. Нарезаем фрукты соломкой, добавляем 100 гр алычи. Мякоть очищаем от семечек, нарезаем и смешиваем с другими фруктами. Добавляем немного корицы, меда, мюслей и изюма в качестве начинки (можно использовать чернослив, курагу, гранолу). Накрываем сверху верхушкой и запекаем в духовке 1,5 часа на небольшом огне.

Гречка с авокадо

Для приготовления гречки в овощном пюре нужно подготовить крупу, залив на ночь водой. На стакан гречки - стакан воды. Разбираем на соцветия цветную капусту и чистим авокадо, все измельчаем в блендере. Добавляем по вкусу соль и лимонный сок. Подаем к столу с гречкой.

Салат из риса и капусты

Можно приготовить салат из отварного риса и капусты. Для этого на середину салатницы выкладывают горкой рис, вокруг него - нашинкованную соломкой капусту, сверху посыпают изюмом и поливают заправкой.

Морковный салат с изюмом и чесноком

Чтобы приготовить необычный морковный салат, нужно замочить на 20 минут изюм в воде. На крупной терке натереть 3 моркови, измельчить 3-4 зубчика чеснока, петрушку, базилик и шпинат. Все смешать и добавить мед, соль и немного лимона по вкусу.

Орехово-капустный салат

Для блюда нужно нарезать морковь, нашинковать капусту, добавить соль, переминая салат в руках. Переложить в салатницу, чтобы пустила сок. Через 20 минут добавляем грецкие орехи и зелень. Можно заправить яблочным уксусом.

Томатный суп гаспачо

Очистить от кожуры 250 гр помидоров, измельчить их с 2 огурцами, добавить стебель сельдерея, зеленый перец. Заправляем все солью, перцем и лимонным соком. даем охладиться в течение 2 часов. Посыпаем зеленью перед подачей на стол.

Пост - польза или вред?

Некоторое изменение вкусовых привычек и предпочтений без длительного голодания, но со сбалансированным содержанием белка и жиров растительного, а не мясного происхождения, для организма даже полезно. К такому выводу пришли современные диетологи и нутрициологи. Умеренность принесет пользу, если оставить в рационе овощи, фрукты, водоросли, морскую капусту, сложные углеводы, бобовые, грибы, квашенные овощи, орехи, мед и сухофрукты.

Кроме того, иммунитет стимулирует голодание на период от 18 до 36 часов, которое считается краткосрочными. Это помогает организму очиститься от токсинов.

Однако религиозный пост, прежде всего, духовное очищение. Оно на порядок важнее строгого следования пищевым правилам.