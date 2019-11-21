К Новому году в центре Киева обустроят две праздничные зоны: на Софийской и Контрактовой площадях. 30-метровая, составленная из ветвей, главная елка страны зажжет огни 19 декабря в 19:00 в День святого Николая. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондрыивский, говорится на сайте КГГА.

Уточняется, что празднование продлится более месяца - с 14 декабря до 19 января. Тематикой праздничного городка на Софийской площади станет рождественская история о Щелкунчике.

19 декабря в 17:00 празднование откроет рождественский парад, который пройдет от Национальной Оперы Украины к Софийской площади. После его окончания на главной елке, которую будут украшать 750 игрушек и 4 километра гирлянд, зажгут огни.

Вокруг елки развернется восьмиугольная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими козаками. Также по Софийской площади будет курсировать рождественский экспресс.

На Контрактовой площади елка будет украшена в стиле Опишни - традиционного гончарства в Полтавской области. Огни на ней зажгут тоже 19 декабря. Здесь откроют резиденцию святого Николая.

В программе празднования - шествие звездочетов 7 января, массовая коляда, установка Дидуха и народные гуляния; щедрование в канун дня святого Василия, выступление фольклорных коллективов. Ежедневно там можно будет покататься на горках и на стрит-арт катке, где будут работать инструкторы.

Посетителей ждут концертная программа, фото-зоны, аттракционы, фуд-корты, сувениры, скульптуры-гиганты, иллюминация, горки.

В КГГА уточнили, что с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020-го зимние развлечения продолжатся на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. А с 14 декабря 2019 года до 19 января 2020-го – на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного (от Контрактовой площади до пересечения с улицей Андреевской).

"Социальная составляющая играет одну из главных ролей - мы обязали всех, кто принимает участие в организации праздников, учитывать интересы детей, требующих дополнительного внимания. Новый год - это всегда чудо, и это чудо получат все маленькие киевляне", - сказал Мондрыивский.

Кроме того, в местах гуляний можно будет погреться в теплых зонах с деревянным полом.

Ранее "Страна" писала о том, что стало известно, почем в этом году в Украине будут стоить новогодние елки.

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