Экс-депутат Егор Фирсов, который на выборах вошел в первую десятку партии Анатолия Гриценко "Гражданская позиция", назначен исполняющим обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины. Об этом Фирсов написал в Facebook.

По признанию 30-летнего политика, предложение заняться реформой экологического контроля он получил от премьера Алексея Гончарука четыре месяца назад.

"Свое видение ситуации я изложил сначала на встречах с премьером, а потом и лично президенту Владимиру Зеленскому. Затем были сотни встреч с работниками министерства, сотрудниками экологической инспекции, органами власти. Так постепенно была составлена подробная дорожная карта наших дальнейших действий", - рассказал Фирсов.

Он отметил, что экоинспекция - один из самых коррумпированных органов в стране. Фирсов собирается бороться с коррупцией, не жалея нервов и сил.

Скриншот: Facebook/ egor.firsov

Также он сообщил, что собирается принять участие в конкурсе на руководителя ведомства.

Напомним, в прошлом году Фирсов, покинувший БПП еще в 2016-м из-за личного конфликта, заявил, что в партии процветают коррупция и взятки.

А во время последней президентской кампании Фирсов примкнул к команде кандидата Анатолия Гриценко.