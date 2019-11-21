За 10 месяцев 2019 года, киевские патрульные обнаружили и привлекли к административной ответственности более 1000 человек, куривших в запрещенных местах. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Соответствующую информацию в патрульной полиции обнародовали в Международный день отказа от курения. Первоочередная задача законов, ограничивающих курение в общественных местах, это защита людей от пассивного курения.

За курение в запрещенных местах, согласно ст. 175-1 КУоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа - до 170 гривен, а в случае повторности этого нарушения в течение года - до 340 гривен.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Как сообщала "Страна", из-за эпидемии табакокурения ежегодно умирают шесть миллионов человек. Шестьсот тысяч из них являлись пассивными курильщиками.

Также в мире начались смерти курильщиков от вейпа.

Напомним, что экс-глава Минздрава предложила сразу несколько способов бросить курить.