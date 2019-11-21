Почти 24 миллиона долларов потратило Министерство юстиции Украины на юридические услуги британских адвокатов в деле "ПриватБанка" с 2015 года. Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на "Prozorro".

"Министерство юстиции Украины 13 ноября заключило соглашение с международной юридической фирмой Latham & Watkins (London) Llp (Великобритания) о дополнительных юридических услугах на 593 тыс. долл.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в этом году юрфирма будет представлять Украину в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) по делу № SCC V 2015/092 по искам миноритарных акционеров ОАО "Укрнафта" - кипрских компаний Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, связанных с группой "Приват".

Сумма исковых требований составляет 5 млрд долларов. Первый раунд устных слушаний состоялся в минувшем апреле, а второй - в октябре. Окончательное решение будет вынесено не ранее 2020 года.

Стоимость договора покрывает дополнительные затраты на подготовку и представление по результатам двух раундов слушаний самой фирмой, местным юридическим советником и технические расходы.

По данным издания, с 2015 года Минюст заключил сделок по этому делу с Latham & Watkins (London) Llp на сумму 21,39 млн долларов. Кроме этой фирмы, услуги по делу оказывала еще одна - Hogan Lovells (Великобритания), с которой Минюст с 2017 года подписал два соглашения на 2,75 млн дол.

Ранее "Страна" писала о том, что "ПриватБанк" обжалует в суде списание Коломойскому 7,5 млрд грн.

Также мы сообщали, что, Руслан Рябошапка передал в НАБУ дело о выводе денег из "ПриватБанка" до национализации.