В Киеве на новогодние и рождественские праздники ввели запрет на использование фейерверков и продажу крепкого алкоголя в общественных местах. Об этом сообщает УНН.

Соответствующее решение Киевского горсовета озвучил на пресс-конференции заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский. По его словам, запрет связан "с острой ситуацией на Востоке нашей страны".

"Ограничиваем и запрещаем в период новогодних и рождественских праздников фейерверки, салюты и использование пиротехнических средств. Это также связано с безопасностью, но мы должны осознавать, что праздник есть праздник, но те сложности и та ситуация, которая есть у нас в Украине, не дает возможности праздновать на полную", - сказал чиновник.

Мондриевский объяснил, почему введен мораторий и на продажу спиртного.

"Из других запретов - мэрия полностью категорически против продажи на публичных локациях крепкого алкоголя. Это должен быть в первую очередь праздник. Это должны быть сувениры, активности, детские развлечения. Это не места, где надо праздновать с алкоголем. Это право каждого, но это не должно происходить в публичных местах", - пояснил Мондриевский.

Ранее "Страна" рассказывала, какие дни будут рабочими и выходными на праздники.

Мы также показывали, как будут выглядеть основные праздничные локации столицы на Новый год.