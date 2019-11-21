Украинские банки массово нарушают мораторий на перерегистрацию ипотечного имущества и отселение кредитных должников из заложенного жилья по проблемным валютным кредитам, сообщили "Стране" юристы. Тех кредитов, по которым люди не платят по разным причинам.

Финансисты нарушают действующий закон "О моратории на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте". Он работает с 2014 года и перестанет действовать в 2020-ом. Пока должно действовать непреложное правило: по гривневым кредитам отнимать заложенные квартиры, дома и землю и выселять людей можно, а по валютным — нельзя. Это по закону, а на практике все совершенно иначе.

"Банки делают вид, что закона о моратории нет, и пытаются всеми правдами и неправдами отнять заложенное жилье. К сожалению, так поступают многие: Приватбанк, Укрсоцбанк, Альфа-Банк и многие другие финучреждения, а также Фонд гарантирования вкладов физлиц, в управлении которого находятся активы (и ипотеки в том числе) почти сотни проблемных банков. Им нужно вернуть деньги и закон не писан. Делается ставка на неопытных судей, или на то, что должники не возьмут адвоката и сдадут свою недвижимость. Главное для банка — отнять залог, пускай даже с нарушением закона", — отметил в интервью "Стране" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В погоне за имуществом должников, финансисты не только нарушают закон, но и постановления судов.

"У нас были постановления судов, в которых прямым текстом запрещалось отчуждение недвижимости до завершения моратория. Однако банки все равно шли к "черным" регистраторам и переоформляли залог на себя, отнимали жилье у людей. Наличие моратория не останавливает ни регистраторов, ни нотариусов. Они идут на нарушение закона»" — рассказал "Стране" адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Чаще всего люди после незаконной перерегистрации недвижимости оспаривают ее в судах. Потому, чтобы создать им побольше проблем, финансисты стараются тут же продать жилье. Причем не просто одному новому покупателю, а прокручивают многоходовую схему по перепродаже и перерегистрации квартиры или дома.

Она состоит из следующих этапов:

1. Сначала банк перерегистрирует квартиру на себя.

2. Продает ее физлицу.

3. Это физлицо отдает недвижимость в уставный капитал компании.

4. Компания берет у другого физлица кредит под залог данного жилья.

5. Этот кредит специально не выплачивается, и формируется проблемная задолженность.

6. Квартира взыскивается в качестве обеспечения нового кредита и достается новому собственнику-физлицу.

"Такое проворачивают очень быстро — могут даже за неделю. Схема отточена и работает. Оспорить все этапы сделок и пройти все судебные инстанции после такого очень сложно или почти невозможно. И это очень долго. На оспаривание одинарной перепродажи залога может уходить год или больше. А при сложной схеме — это вообще непредсказуемо. Причем, даже в условиях действия моратория в стране", — подчеркнул Можаев.

Единственное, что могут противопоставить юристы в такой ситуации — это постоянное оспаривание перерегистраций в судах. Кстати, недавно рассматривалось подобное дело: Приватбанк пытался взыскать у должника дом общей площадью 54,30 кв. м, заложенный по кредиту на $24 тыс. Дело №205/578/14-ц рассматривала Большая палата Верховного суда.

"Верховный суд отказал во взыскании залога не из-за действующего моратория, а из-за неправильно выбранного способа взыскания", — уточнил Кравец.