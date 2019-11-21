ФК "Динамо" Киев выплатит штраф в 500 тысяч гривен, а также проведет одну домашнюю игру без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба УАФ. Это решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета.

Также футбольный клуб наказан условно с испытательным сроком до конца сезона-2019/20.

В игре 14-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Динамо в Харькове фанаты с гостевой трибуны издавали обезьяньи звуки в адрес игроков Шахтера, в частности, Дентиньо и Тайсона. Арбитр прерывал игру из-за этих проявлений расизма.

Позже Тайсон показал фанатам средний палец и ударил мячом в направлении гостевой трибуны. Бразилец получил красную карточку и, несмотря на просьбы FIFPro, она отменена не будет.

Как сообщала "Страна", после футбольной игры между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером", на котором разгорелся расистский скандал, сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что Тайсон получил дисквалификацию на 1 игру.