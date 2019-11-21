Национальный суд Испании начал расследовать возможное вмешательство российской разведки в события вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии от Испании. Об этом пишет газета El País со ссылкой на три собственные источника.

Расследование начал судья Национального суда Мануэль Гарсия-Кастельон. Проводить следствие поручили Генеральной информационной комиссии Национальной полиции Испании, которая специализируется на борьбе с терроризмом. Расследование сосредоточено на так называемом элитном военном подразделении 29155, которое западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе. Суд сохраняет информацию о предварительном расследовании в тайне.

О существовании этого военного подразделения ГРУ писали независимые российские СМИ. На международном пространстве о нем заговорили после публикации The New York Times. Издание утверждало, что представители этой группы, по мнению западных разведчиков, причастны к кампании по дестабилизации в Молдове, отравления болгарского торговца оружием Омеляна Гебрева, попытки переворота в Черногории и отравления Скрипалей в британском Солсбери.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в политическую ситуацию в Каталонии и называла кризис внутренней проблемой Испании.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Facebook Цукерберг рассказал о глобальных планах России, Ирана и Китая по вмешательству в зарубежные выборы.

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