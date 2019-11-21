В четверг в Украине задержан 30-летний гражданин РФ, который находится в международном розыске за совершение убийства. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп, - отмечается в сообщении. Родился мужчина в Луганской области. Долгое время жил в России.

На территории Украины скрывался во избежание ответственности за совершение убийства. Решается вопрос об экстрадиции задержанного.

В полиции Житомирской области отметили, что задержание иностранца стало результатом специальных мер полиции области для очищения региона от потенциально опасных преступников.

Фото: zt.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом задержали гражданина Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани". Он занимал должность начальника "Ахадун Ахат" в провинции Латакия (Сирия). В 2013 году он занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани.

Напомним, что бывший президент Афганистана назвал ИГИЛ "продуктом и инструментом" США.