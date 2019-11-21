Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Эстонию с официальным визитом во вторник, 26 ноября. Об этом заявили в МИД Эстонии, сообщает ERR.

Программу визита украинского лидера в Таллинн все еще составляют. Уже известно, что он точно встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд. По итогам этой встречи состоится совместная пресс-конференция.

Также запланировано возложение венков к Монументу свободы и непродолжительное общение с представителями украинской общины. В тот же день, 26 ноября, Зеленский покинет Эстонию.

Фото: Владимир Зеленский

Отметим, что ранее Зеленский анонсировал, что планирует посетить Эстонию с официальным визитом в октябре, но визит перенесли. Президент выразил надежду, что визит поможет Украине перенять "очень важный опыт Эстонии - речь идет о модернизации управления, диджитализации и киберзащите". Кальюлайд посещала Украину в сентябре и участвовала в форуме Yalta European Strategy.

Напомним, что Эстония запретила российскому паруснику "Седов" войти в свои воды из-за крымских курсантов на борту.

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