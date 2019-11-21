В Украине успешно проведена первая трансплантация почки в больнице районного уровня. Операция прошла в городе Ковель Волынской области. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек V стадии. Женщина в течение 6 лет зависела от сеансов гемодиализа и 3 года стояла в очереди на трансплантацию почки в Запорожье. Донором органа стал ее муж.

Как отмечают в МОЗ, трансплантация от живого донора - это двойная ответственность, ведь нельзя допустить, чтобы пострадало его здоровье.

Подготовка супругов к операции длилась 6 месяцев. Операция стала результатом работы мультидисциплинарной команды: урологов, анестезиологов, хирургов, трансплант-координатора, а также юристов.

Сейчас оба супруга чувствуют себя хорошо и уже строят планы на будущее.

Ковельское городское территориальное медицинское объединение получило лицензию на трансплантацию органов 19 сентября. До сих пор в Украине было только пять центров трансплантации, в которых в 2018 и 2019 годах провели небольшое количество трансплантаций почек. При этом потребность в таких операциях составляет около 3 тысяч в год.

Ковельская история доказала, что пересадку можно делать и в региональных центрах.

Ранее "Страна" сообщала, что с 1 января 2020 года в Украине станет обязательным использование Единой государственной информационной системы трансплантации. Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляла, что к этой дате необходимо запустить систему трансплантации.