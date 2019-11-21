В Одесском аэропорту частный самолет турецкойх авиакомпании заблокировал взлетно-посадочную полосу из-за внезапной поломки перед самым взлетом. Об этом пишет "Думская".

Как рассказал источник в Госавиаслужбе, у борта TC-AEH при взлете лопнул один из пневматиков передней стойки шасси. Самолет остановился в южном торце (курс 340).

Сейчас аэропорт временно не принимает и не отправляет воздушные рейсы. Проводится эвакуация борта со взлетно-посадочной полосы.

Уточняется, что самолет Gulfstream G150 выполнял частный рейс в Дубаи, взлет должен был состояться в 11:25.

По данным собеседников издания, вероятная причина поломки воздушного судна - несвоевременное техническое обслуживание и нарушение сроков эксплуатации, из-за этого произошло разрушение блока крепления передней стойки шасси к тележке передних пневматиков.

Фото: dumskaya.net

По уточненной информации, у самолета на взлете подломилась стойка шасси. Специалисты говорят, что произошло разрушение блока крепления передней стойки к тележке передних пневматиков.

Ранее "Страна" писала о том, что из-за тумана аэропорт "Одесса" перенаправил самолет в Киев и задержал несколько рейсов.

Также мы сообщали, что в аэропорту американского Сан-Антонио столкнулись два частных самолета.