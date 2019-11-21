Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась с ходатайством в Высший антикоррупционный суд по избранию меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

По данным источника, прокуратура не будет просить об избрании Садовому меры пресечения в виде ареста. "Прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения в виде залога в размере 50 млн гривен", - сообщил источник.

До этого стало известно, что дело Садового связано с операциями с земельными участками. По данным следствия, сделки с землей на территории Рясне-Русской Львовской области нанесли ущерб на сумму 93,5 млн гривен. По этому делу в 2015 году в прокуратуру обратились более 60 человек с заявлениями о незаконном отчуждении их земли.

Фото: Андрей Садовой

В САП подчеркнули, что участки вообще не принадлежали Львовской территориальной общине, а фактически использовались в качестве огородов и находились в собственности сельского совета Рясне-Русской.

Напомним, что САП объявила подозрение мэру Львова Садовому.

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