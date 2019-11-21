В пятницу, 22 ноября, погода в Украине прогнозируется ветреной, местами порывы достигнут штормовых значений. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В пятницу, в восточном, южном и западном регионах ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. На Приазовье сила порывов будет достигать 25-28 м/сек.

Кроме того, в акватории Азовского моря и в портах Мариуполя и Бердянска порывы ветра достигнут 30 м/с, возможен шторм. Высота волн на море будет достигать 1,5-2 метров, в портах 1,3-1,5 метров.

Также завтра на большей части Украины днем мороз -1...-3. Плюсовая температура в Одессе. Ужгороде, Черновцах, Львове. В Киеве днем -1...-3, ночью до -6...-8.

Фото: Укргидрометцентр

Как сообщала "Страна", в полиции опубликовали карту радаров TruCAM на дорогах Украины, запускаемых с 20 ноября. Перечень пунктов их размещения в Украине опубликован на fb-странице первого заместителя главы Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого.

Напомним, что в 2019 году количество пьяных ДТП в Украине увеличилось на четверть.