Экс-нардеп Мустафа Найем назначен на должность заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром". Эту информацию Найем подтвердил 21 ноября во время пресс конференции на тему "Годовщина Майдана: что не удалось предыдущей власти и предостережения для новой", сообщает Укринформ.

"Да, действительно, я сейчас там работаю - заместителем генерального директора", - сказал Найем.

Как сообщалось, в июне 2019 года Мустафа Найем заявил, что не собирается баллотироваться в Верховную Раду.

Фото: Мустафа Найем

Напомним, в сентябре гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичюс заявил, что концерн трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений.

Ранее "Страна" писала о том, что НАБУ сообщило о подозрении экс-главе "Укроборонпрома".

Также мы сообщали, что Зеленский три раза назвал "Укроборонпром" концертом.