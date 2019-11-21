Работники ужгородского аэропорта 20 ноября объявили забастовку из-за задержек по выплатам зарплаты. Об этом сообщает сайт Mukachevo.net.

В забастовке участвуют около 100 человек. Аэропорт не принимает и не выпускает рейсы. Сотрудники воздушной гавани не подпускают к ней никого, кроме спасателей ГСЧС.

Люди не видели зарплаты почти шесть месяцев. Так, охранник Мирон Ковач рассказал журналистам, что и так получает маленькую зарплату в 4 тысячи гривен, но и ее ему не дают уже 5 месяцев. А диспетчер аэропорта выразила готовность идти перекрывать дороги.

Многие сотрудники из-за сложившейся ситуации увольняются. Заявления об уходе руководство аэропорта получает на стол чуть ли не каждый день. В итоге в организации остались почти одни пенсионеры.

Видео: YouTube/ Свідок НТН

Как объясняют местные власти, ситуация возникла из-за того, что выделенные на содержание аэропорта деньги якобы заблокировал Антимонопольный комитет. Однако в комитете это отрицают.

Ранее "Страна" сообщала, что на шахте в Луганской области горняки начали акцию протеста под землей из-за миллиардного долга по зарплате.

Также мы рассказывали, что 14 ноября профсоюзы и ряд других организаций объявили о начале подготовки к общеукраинской стачке из-за земельной реформы.