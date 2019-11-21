Средний размер субсидии, предоставляемой на оплату ЖКХ на одно домохозяйство, в октябре 2019 года уменьшился на 8,7%, до 492,1 грн. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 20 ноября, передает UBR.

По данным ведомства, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в октябре получили более 2,4 млн домохозяйств.

В январе-октябре 2019 года за субсидиями обратились 3,7 млн домохозяйств (-39,3%). При этом с начала года они были назначены почти 4,7 млн домохозяйств с учетом тех, которые подали заявки еще в 2018 году (+20,4%).

Сумма назначенных субсидий за десять месяцев составила почти 1,7 млрд грн (в январе-октябре 2018 года – почти 1,2 млрд грн).

В октябре за субсидиями обратились более 1,1 млн домохозяйств, а назначили – почти 1,4 млн домохозяйств (с учетом подачи заявок в предыдущих периодах).

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