Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабмина в связи с установлением прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы потребительской корзины. Об этом сообщается на сайте суда.

Иск против правительства подал правозащитник Станислав Батрин.

Суд обязал Кабмин установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".

Кроме того, суд признал противоправными действия Кабмина и по разработке и одобрению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.

Как написал Батрин в Facebook, такое решение выносится впервые в истории отечественной судебной практики. По его словам, состав суда "фактически реализовал положение Конституции Украины в части сдерживания и противовесов".

Напомним, в середине октября правительство представило концепцию реформирования прожиточного минимума.

Ранее "Страна" анализировала, зачем Кабмин решил переписать формулу расчета соцвыплат, отвязав их от прожиточного минимума.