Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко провела встречу с новоизбранным президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен в старом, "революционном" образе - с заплетенной косой. Соответствующее фото размещено на сайте политсилы.

Отмечается, что 20-21 ноября Юлия Тимошенко и заместитель председателя партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам внешней политики Григорий Немыря находятся с рабочим визитом в Загребе для участия в Конгрессе и Саммите Европейской народной партии.

Впервые коса появилась в образе Тимошенко, когда она в 2001 году ушла в оппозицию, создав блок имени себя. Косу она заплетала во время Майдана 2004 года, а также когда вышла на свободу благодаря Революции достоинства.

На минувшей неделе Тимошенко и Зеленский обменялись колкостями в адрес друг друга после заявления последней об уходе в оппозицию к действующей власти после принятия закона о рынке земли.

"Страна" разбиралась, что стоит за конфликтом Зе с Тимошенко и при чем здесь Ахметов и Яценюк.