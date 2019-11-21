Специальная антикоррупционная прокуратура подала апелляционную жалобу на меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, который был применен к руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента Светлане Кондзеле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ппрокуроры настаивают на избрании подозреваемой более строгого пресечения - заключения под стражу с альтернативой внесения 7,7 млн гривен залога.

"Прокурор не соглашается с решением суда первой инстанции, мотивируя это решение имеющимися рисками, и настаивает на избрании подозреваемой более строгого пресечения, а именно содержание под стражей с альтернативой внесения 7,684 млн гривен залога. Кроме того, в суд апелляционной инстанции направлена еще одна жалоба прокурора - по увеличению размера залога для бывшего заместителя Министра культуры Украины", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что 15 ноября Антикоррупционный суд избрал руководительнице одного из главных департаментов Офиса президента Украины меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Для экс-заместителя министра культуры Виктории Лисничей применили содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 576,3 тысяч гривен залога и для соисполнителя - содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере более 4 млн 998 тыс. гривен.

Фото: facebook.com

Напомним, 12 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили и задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды группу лиц. Среди задержанных - глава одного из департаментов Офиса президента Светлана Кондзеля, ее сообщница – бывшая заместительница Министра культуры Украины, и другие участники группировки. Они были задержаны непосредственно после получения первой части взятки в размере 150 тыс. долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что изветсно о попавшейся на взятке чиновнице ОП.