Хозяйственный суд в Испании признал требования бюджетной авиакомпании Ryanair платить за ручную кладь незаконными. Об этом сообщает BBC.

Суд состоялся после случая с пассажиркой, летевшей самолетом Ryanair из Мадрида в Брюссель. Ее вынудили заплатить штраф в размере 20 евро за право взять на борт ручную кладь весом 10 килограммов.

Согласно правилам Ryanair, на борт в качестве ручной клади можно проносить лишь небольшие сумки, которые помещаются под пассажирским сиденьем спереди. Авиакомпания взимает с клиентов дополнительную плату за возможность взять на борт больше одного личного предмета. За большие сумки компания также требует платить больше.

Испанский суд постановил, что компания должна вернуть женщине средства с процентами. Судья отметил, что ее багаж мог легко поместиться в салоне. Вместе с тем он не стал требовать компенсации для пассажирки морального ущерба, поскольку не посчитал, что она пережила большой стресс из-за инцидента.

Также суд вынес вердикт, что политика Ryanair по ручной клади является незаконной и драконовские правила следует убрать. Авиакомпания Ryanair уже, заявила, что не изменит свою политику.

"Это постановление не повлияет на политику Ryanair по багажу - ни в прошлом, ни в будущем, поскольку это единичный случай, когда неправильно трактовали нашу коммерческую свободу для определения размера нашей ручной клади", - говорится в комментарии компании.

В сентябре "Страна" сообщала, что авиакомпания Wizz Air подняла цены на регистрируемый багаж.

Также мы публиковали новые тарифы Ryanair на все виды багажа, вступившие в силу в январе.