Арестованный экс-нардеп Сергей Пашинский дал показания на заседании Святошинского районного суда Киева по делу о расстрелах на улице Институтской. По его словам, никто не давал команду протестующим на Майдене штурмовать правоохранителей 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд допрашивает Пашинского в качестве свидетеля, поскольку бывший нардеп находится в следственном изоляторе, допрос проводится в режиме видеоконференции.

В ходе допроса Пашинский, в частности, рассказал, что ему не было известно о выстрелах по милиционерам в 6 утра 20 февраля. Отвечая на вопрос о том, кто дал команду на штурм милиционеров, он сказал: "Думаю, что никакой команды на штурм не было, это было стихийное движение".

Кроме того, экс-нардеп сказал, что ему "не известно ни о каком оружии в Пассаже (Пассаж между улицами Крещатик и Заньковецкой в центре Киева - Ред.)".

Также в процессе допроса он сказал, что ему неизвестно, под чьим контролем находилось здание консерватории. "На Майдане не было главных и смотрящих", - заявил Пашинский.

Фото: Сергей Пашинский

Ожидается, что в 14:00 суд допросит в качестве свидетеля по делу об убийстве людей 20 февраля 2014 года во время Евромайдана председателя Верховной Рады 8-го созыва Андрея Парубия.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский заявил о необходимости реальных результатов расследования дел Майдана.

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