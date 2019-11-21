Вчера вечером в районе Печерского моста в Киеве случилось рядовое ДТП без потерпевших, которых за сутки в столице фиксируют десятками. И даже не на все выезжает полиция, если стороны договорились и зафиксировали обстоятельства по европротоколу. Однако один из участников вчерашней аварии на Печерске не поверил в европротокол и решил применить древнерусский принцип "талиона"- око за око. Как мы узнали из собственных источников в правоохранительных органах,водитель автомобиля "Volkswagen Golf" решил произвести самосуд и не дожидаться полиции, а потом и судебного разбирательства по админпрактике.

Мужчина увидел в руках второй участницы аварии - женщины мобильный телефон Huawei и решил что рыночная стоимость трубки покроет его затраты на ремонт автомобиля. Молодчик вырвал у женщины из рук телефон, оттолкнул ее в сторону и уехал с места ДТП на своем битом авто.

В тот же день он был блокирован и задержан экипажем патрульной полиции в этом же Печерском районе Киева. Теперь ему грозит до 4 лет тюрьмы за грабеж - по ч.1 ст.186 УК Украины. Задержанный пытался оправдаться, что он не грабитель, а просто поступил "по справедливости". Мол в аварии виновата женщина и он не верил, что по полису автогражданки ему что-то компенсируют. Потому и забрал "компенсацию" в виде телефона на месте.

Напомним, что ранее в Киеве женщина зашла в школу и сорвала цепочку с первоклассницы.

Также мы писали, что в гостинице Киева у американца украли 35 тысяч евро.