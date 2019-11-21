Кабинет министров Украины на заседании 20 ноября пересмотрел перечень объектов государственной собственности стратегического значения и включил в него еще четыре объекта. Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Правительство решило пересмотреть список, чтобы актуализировать его и усилить контроль за эффективным использованием и сохранением имущества предприятий, стратегически важных для экономики и безопасности государства.

В перечень, включающий 321 предприятие, попала АО "Укрзализныця", а также Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им Я. Осады, Национальная общественная телерадиокомпания Украины и Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами.

Основанием для включения "УЗ" в список стало то, что компания входит в реестр крупных налогоплательщиков и является естественным монополистом.

Между тем Кабмин исключил из перечня 39 объектов. К ним относятся 4 объекта, на базе которых в свое время была создана "Укрзализныця" и которые приостановлены как юридические лица. В министерстве напомнили, что законодательство не запрещает приватизировать предприятия, имеющие стратегическое значение.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер Алексей Гончарук анонсировал кадровую чистку в "Укрзализныце" уже в самое ближайшее время.

Также мы писали, что экс-начальника филиала "Укрзализныци" Алексея Кривопишина заподозрили в хищении 50 миллионов.