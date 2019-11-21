Чешский перевозчик Leo Express получил разрешение на запуск регулярных ж/д рейсов из Праги через Краков и Пшемышль до станции Медыка, которая находится на границе с Украиной.

Об этом сообщает Rynek kolejowy, передает УНИАН.

Сообщается, что UTK (Администрация железнодорожного транспорта Польши) разрешил Leo Express с 11 декабря этого года обслуживать маршрут Прага-Медыка.

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Разрешение выдано 15 ноября на пять лет - до 10 декабря 2024 года, передает liga.net. Чешскому перевозчику разрешено использовать на маршруте четыре пары поездов ежедневно. На территории Польши поезда могут останавливаться в 17 пунктах, в том числе в Катовице, Кракове, Тарнуве, Жешуве, Пшемышле. При этом отмечается, что с декабря 2019 года поезда Leo Express еще не будут курсировать по этому маршруту. Сроки не называются. На запрос журналистов в чешкой компании пока не ответили.

о планах запустить первый поезд от границы Украины через Краков до Праги в декабре 2019 года в компании Leo Express заявляли еще январе. В августе еще один чешский частный перевозчик - RegioJet сообщил, что о планирует запустить прямой поезд Прага-Мостиска с июня 2020 года.

Как сообщала "Страна", в Чехии не только вдвое увеличили квоту для приема работников из Украины, но и пересмотрели программы по их набору: теперь граждан Украины будут приглашать на должности высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников.

Также власти Чехии не подыгрывают радикалам. В сентябре они депортировали друга обвиняемого в убийстве Сергея Стерненко, который угрожал "застенками" юристу Андрею Портнову.