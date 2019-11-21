Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия прокомментировал скандал с компенсациями депутатам за аренду жилья и заявил, что первый вице-спикер Руслан Стефанчук хочет вернуть государству все компенсации. Об этом сообщает "Украинская правда".

По мнению Арахамии, Стефанчук все делал законно, арендуя фактически за государственный счет огромную квартиру у собственной тещи.

"Там личная история. Но он написал заявление спикеру Верховной Рады, чтобы все его возмещения вернули назад с его зарплаты. Вчера", - сказал Арахамия.

В то же время политик считает это неправильным, ведь, по его словам, Стефанчук чист перед законом, поскольку иногородним нардепам положено возмещать аренду жилья.

"Он всегда арендовал. Он мог бы сейчас жить в гостинице "Киев", это было бы дороже. Вы бы что-то сказали? Не сказали бы. А сейчас его пытаются наказать за то, что он правду написал? Это неправильно с точки зрения этики", – высказал свое мнение глава фракции.

Он заверил, что Стефанчук "очень порядочный, культурный, интеллигентный человек", за которого он готов "биться до последнего". Также Арахамия обвинил журналистов в том, что они делают "историю из ничего".

"Знаете, как раньше было бы: он бы просто украл 10 миллионов, купил бы особняк в Конче Заспе, и сказал: не нужна мне зарплата. Ну ребята!.." – произнес нардеп.

Ранее "Страна" приводила мнение спикера Дмитрия Разумкова на этот счет. По его словам, все народные депутаты могли бы обойтись без компенсации за аренду жилья и такие выплаты можно отменить.

Также мы писали о том, что государство оплачивало жилье 120 нардепам-миллионерам.