Украину устроит заключение только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописаны взаимовыгодные для всех сторон условия. Об этом на брифинге 20 ноября заявил премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя предложение "Газпрома" о продлении транзита с Украиной на год, сообщает УНИАН.

"Украину устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой - энергетическую безопасность Украины и Европы", - сказал он, добавив, что промежуточный контракт на год Украину не устроит.

Премьер заявил, что подобной отсрочкой Россия выигрывает время, чтобы закончить строительство обходных газопроводов. "Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли закончить свою инфраструктуру и затем политически давить на европейские страны и Украину. Мы хотим прогнозируемых, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами по европейским правилам", - отметил он.

По словам премьера, до конца года оператор газотранспортной системы планирует пройти сертификацию. "Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам", - добавил он.

Напомним, что Газпром увеличил транзит через Украину почти до максимума.

Также мы писали о том, что контракт на транзит нефти между Украиной и Россией продлят автоматически.