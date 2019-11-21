В прокуратуре Киевской области планируют обжаловать решение суда о передаче бывшего народного депутата Олега Ляшко на поруки. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры киевской области Марьяну Гайовскую.

"Прокуратура готовит апелляцию на решение суда относительно меры пресечения для бывшего народного депутата", - сообщила пресс-секретарь.

Мы разбирались, почему суд не стал арестовывать Ляшко за нападение на Геруса.

Как сообщала "Страна", 18 ноября суд Борисполя избирал меру пресечения экс-нардепу и главе Радикальной партии Олегу Ляшко. Прокуратура настаивала на взятии под стражу. Она аргументировала это тем, что Ляшко может оказывать давление на свидетелей и следствие, пользуясь своими связями, а также может покинуть Украину.

18 ноября экс-нардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение относительно нападения на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УКУ (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).