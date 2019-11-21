Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал информацию экс-нардепа Игоря Мосийчука о наличии у него гражданства США и назвал ее бездоказательной. Об этом сообщает "Украинская правда".

На заявление члена Радикальной партии Арахамия отреагировал спустя 4 дня.

"Вот сейчас какой-то человек, которого все знали, коррупционер, которого вся страна на видео видела, говорит, что у меня есть гражданство США, например. Или, возможно, US person. И что на каждое слово Арахамии будет 100 бумажек. Да покажи хоть одну бумажку", - сказал депутат журналистам.

На вопрос, есть ли у него американский паспорт, Арахамия ответил весьма эмоционально.

"Пусть он покажет! У меня есть бумажка, что он клинический идиот... Потому что он на всю страну говорит - и не может подтвердить ничем. Пусть подтвердит", - высказался глава "слуг народа".

Затем Арахамия предположил, что Мосийчук раскручивает скандал, чтобы добавить себе популярности.

"Он своим друзьям жалуется, что у него только 100 лайков в Фейсбуке. Не хочу из него звезду делать. У него 100 лайков. Жалко мне человека: он ушел из политики, никто его не замечает, не лайкает. Вот он хочет какой-то скандал... Арахамиягейт. Давайте назовем это Арахамиягейт", - предложил политик.

Арахамия также ответил на вопрос, имеет ли документ US person министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Я не могу господина Милованова комментировать. Он действительно работал в Америке", - отказался давать пояснения Арахамия.

Потом он снова высказался по поводу Мосийчука.

"Господин Мосийчук может написать учебник по правовому нигилизму. Откройте сайт Internal revenue service. Это налоговая американская. И почитайте, что такое US person", - добавил Арахамия.

Напомним, в октябре стало известно, что МИД Украины занимается разработкой законопроекта о предоставлении двойного гражданства.

Между тем участники Национального форума достоинства считают, что нет ничего более опасного для Украины, чем двойное гражданство.