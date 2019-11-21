В Крыму у школьника остановилось сердце прямо во время урока
Ученику 10-го класса одной из школ в аннексированном Крыму резко стало плохо во время урока.
"К сожалению, спасти этого ребенка не удалось. По предварительным сведениям, это сердце - у него было освобождение от физкультуры", - сказал источник агентства Интерфакс.
В пресс-службе исключили криминальный характер произошедшего и предположили, что причиной ухудшения состояния могли стать личные переживания: недавно погиб отец школьника.
Трагедия произошла в сельской средней школе Сакского района на западе Крыма 20 ноября.
Напомним, что 12-летний петербуржец умер во время отдыха в "Артеке".
Также мы писали о том, что в Крыму два школьника разгромили ночной клуб лопатами и залили его пеной.
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