Автосвалки на территории США не редкость, а массовое явление, которое спровоцировано огромным числом машин. Для примера: в 2008 году количество автотранспорта в стране составляло около 250 млн. авто, а в 2019 году этот показатель возрос на 30%.

Какие автомобили «хранятся» на американских свалках?

В США автомобильные свалки размещены, в большей степени, на городских окраинах. Каждая машина, поступающая сюда, получает свой порядковый номер, название, год выпуска и проходит процедуру инвентаризации.

Американские свалки авто, по сути, являются масштабными стоянками разбитых машин. Но, несмотря на то, что в большей мере они представляют собой груду ржавого металла, есть большое количество автомобилей «на ходу», которые требуют исключительно частичного ремонта.

Источников, из которых авто попадают на свалку, всего 2:

1.      Скупка свалками старых или битых марок авто (около 300 долл.).

2.      Своз машин страховыми организациями.

Страховка на территории Америки является обязательным условием, следовательно, каждый автовладелец имеет ее на руках. В том случае, когда автомобиль попадает в ДТП или с ним случается чрезвычайная ситуация страховой инспектор оценивает размер причиненного ущерба и определяет дальнейшую судьбу авто. Вариантов только два: ремонт или свалка.

Когда инспектор страховой службы ставит отметку о том, что авто не подлежит ремонту и восстановлению, то автовладелец получает сумму компенсации, а само транспортное средство направляется на свалку. Ставят такую отметку исключительно в тех случаях, когда сумма ремонта достигает стоимости авто.

Безусловно, машину после ДТП можно восстановить, чтобы, в последующем, перепродать и вернуть себе часть средств. Однако сотрудники автосервисов в США дорого берут за свою работу, и за подобное мошенничество им может сулить строгое наказание. По этой причине намного проще и рациональнее сдать битую машину на свалку или разборку и уберечь себя от излишних забот.

Какие они - американские свалки?

Всего различают 2 вида автосвалок:

Фулл-сервисы (полное клиентское обслуживание). В таком случае любой желающий может посетить свалку и приобрести нужную ему деталь. Такие площадки имеют в наличии специальные базы данных, что значительно упрощает поиск и делает его более оперативным.
Селф-сервисы (самообслуживание). Здесь инструменты для поиска, разборки авто и база отсутствуют. Помощи от персонала получить не получится, но плюс заключается в том, что за сущие копейки можно отыскать дорогостоящую деталь в неплохом состоянии.
Какова причина дешевизны услуг на селф-сервисе? Этому есть одно объяснение – все детали авто из США бу не дорогие, а вот человеческий труд – наоборот. Поэтому на сервисах с полным обслуживанием придется выложить за деталь в 3-4 раза больше средств, нежели на площадках самообслуживания.

Крупнейшие автосвалки США

Старым и самым большим скоплением авто славится автосвалка Old Car City (Атланта, штат Джорджия). В середине 20 века местный бизнесмен организовал здесь свалку, на которой собраны не только раритетные модели, грузовики и сельхозтехника, но и бу автобусы.

Вторым по масштабности является M&M auto salvage. Хотя это больше напоминает не свалку, а большую разборку. Здесь можно отыскать достойные варианты машин с небольшими повреждениями.

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