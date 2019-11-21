Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим основному закону законопроект № 1016 - о предоставлении парламенту права назначать уполномоченных по соблюдению законов. Об этом сообщается на сайте КСУ.

Президент предлагал расширить возможности Верховной Рады. Согласно его проекту №1016, в Конституцию предлагалось внести изменения, которые позволили бы Раде назначать своих уполномоченных в отдельных сферах и через них осуществлять парламентский контроль.

При чем речь шла не только об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека, а и о других уполномоченных, правовой статус которых будет определяться отдельными законами. Перечня сфер, в которых будут действовать эти смотрящие от Рады, в проекте не было.

Право на назначение и увольнение этих уполномоченных будет за Верховной Радой, которая также будет заслушивать их ежегодных отчеты. В настоящее время в Украине есть только один институт уполномоченного, подотчетный Верховной Раде - это уполномоченный по правам человека. Кроме того, действуют институты уполномоченного президента по правам ребенка, бизнес-омбудсмен при Кабинете министров. Буквально в августе Кабинет министров Украины утвердил первого в стране образовательного омбудсмена. После принятия изменений в Конституцию подобный надзор в разных сферах сможет осуществлять и Верховная Рада. 3 сентября этот проект в 1 чтении одобрила Верховная Рада в 298 голосов и направила на рассмотрение КС.

Однако Конституционный суд пришел к выводу, что институт уполномоченных создает риск чрезмерного вмешательства парламента в разные сферы общественных отношений без соблюдения баланса частных и публичных интересов.

В частности, вероятны вмешательства в предпринимательскую деятельность, в работу институтов гражданского общества, органов госвласти и местного самоуправления. Следовательно, предложенные изменения могут привести к нарушению и ограничению прав и свобод человека и гражданина (нарушение ч.1 ст.157 Конституции).

Конституционный суд счел такое расширение полномочий Рады необоснованным. Согласно выводу КСУ, оно может привести к юридической неопределенности, сужению полномочий омбудсмена, а также нарушению баланса между ветвями власти.

Напомним, законопроект об уполномоченных парламента был направлен в КСУ еще 3 сентября. А в Раде этот документ был зарегистрирован Владимиром Зеленским в конце августа.