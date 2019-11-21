Обходной газопровод "Северный поток-2" намерены запустить в работу в середине 2020 года. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

"В середине следующего года", - проинформировал Козак, не уточнив, в каком именно месяце это произойдет. Ранее министр энергетики России Александр Новак заявлял, что запуск "Северного потока-2" может состояться до конца 2019 года.

Изначально датой окончания работ по строительству газопровода назывался конец 2019 года. Однако разрешение от Дании на прокладку труб в ее экономической зоне было получено только в начале ноября, что поставило выполнение плана под угрозу.

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Напомним, что "Газпром" уже заполнил обе нитки газопровода "Турецкий поток". Совокупная мощность газопровода составляет 31,5 миллиарда кубометров в год.

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