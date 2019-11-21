Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что нардеп Роман Иванисов заявил ему лично об отсутствии у него судимости. Об этом Арахамия рассказал журналистам на брифинге, пишет 112 Украина.

"Он опровергал (судимость - Ред.). Он говорит, что не было у него судимости. Это его слова. Есть его слова и есть слухи в СМИ сейчас. Ни одного документа... Есть Рябошапка (генпрокурор - Ред.), который подтвердил или чуть опроверг, потому что я посмотрел прямую речь Рябошапки и он говорит: "Не мы делали эту проверку, но она подтвердилась". У меня нет другого подтверждения, я хочу одну бумагу от каждой стороны - от Иванисова, где органы скажут, что он не отбывал (наказание - Ред.), или от того, кто его обвиняет, где будет приговор", - заявил Арахамия.

Он добавил, что дело Иванисова 1996 года и сейчас нет этих бумаг, потому что все документы были в бумажном виде - не было реестра, а были журналы. "Это 1996-й год. В реестре МВД ничего нет. Но есть реестры пенитенциарной службы, но в них до 2002 года нет информации, там есть только информация в бумажном виде", - заявил Арахамия.

Напомним, что в ГПУ опровергли слова Рябошапки о погашенной судимости нардепа Иванисова.

Также мы писали о том, что нардеп Иванисов объявил, что покидает фракцию "Слуги народа".