В Одессе из-за сильного ветра, обрушившегося на город 21 ноября, повалены 8 крупных деревьев и также зафиксированы 9 обрывов электросетей. Об этом сообщает официальный сайт Одессы со ссылкой на КП "Горзелентрест" и "Одессгорсвет".

Деревья не выдержали силы ветра на проспекте Добровольского, улице Екатерининской, углу Еврейской и Хаджибейской дороги, улице Химической, в переулке Лунный, на площади Десятого апреля. А на углу Раскидайловской растение рухнуло на автомобиль.

Фото: omr.gov.ua

Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды. В работах задействованы 4 автовышки и 4 трактора. Около 120 сотрудников девяти производственно-технических участков КП "Горзелентрест" распиливают и убирают упавшие деревья, собирают ветки в парках и скверах города.

Видео: YouTube/ Думская, 1

Одесская мэрия просит одесситов не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, а также постараться не выходить на улицу из-за возможных падений деревьев.

Ранее "Страна" публиковала видео, как шквальный ветер сорвал крышу здания на Виноградаре в Киеве.

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